Der kleine Roboter fällt kaum auf, und doch drehen sich am Eingang des Supermarktes in Gera-Lusan viele Kunden nach ihm um. Gerade mal so groß wie eine große Kiste, darunter vier Räder und ein schmales Metallgestell. So sieht der neue Helfer aus, den sie hier gleich auf den Namen "Robby" getauft haben.