So sollen Teilnehmer Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen benutzt und gegen Polizisten Widerstand geleistet haben. Zudem soll einer der Veranstalter eine verbotene Nazi-Parole gerufen haben. Rund 350 Menschen hatten an der Veranstaltung in der Bogenbinderhalle Ronneburg teilgenommen.

Christian Klar, der bei "Aufbruch Gera" eine bedeutende Rolle spielt, war in den vergangenen Wochen immer wieder an Veranstaltungen in Gera beteiligt gewesen, bei denen es teils auch zu Polizeieinsätzen kam. Anfang Februar hatten er und weitere Demonstranten vor der geplanten Flüchtlingsunterkunft in Gera unangemeldet demonstriert. Dabei waren Teilnehmer auch auf Polizisten losgegangen. Die Polizei nahm 50 Anzeigen auf.