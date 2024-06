Nach Schüssen Anfang Mai in Gera hat die Staatsanwaltschaft neue Details bekannt gegeben. Wie ein Sprecher mitteilte, ist das 35 Jahre alte Opfer aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er war am 5. Mai nach einem Streit in der Plauenschen Straße mehrmals angeschossen und am Becken und am Oberarm verletzt worden.