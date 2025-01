Beide Männer waren in den frühen Morgenstunden des 5. Mai 2024 in der Plauenschen Straße bewusst aufeinandergetroffen. Der verurteilte Täter hatte viermal auf sein Opfer geschossen, ihn am Becken und Oberarm getroffen und anschließend mit einem Klappspaten auf den Mann eingeschlagen. Der wiederum war mit einem Schraubendreher zum Treffen erschienen und laut damaligen Polizeiangaben einen der Männer damit verletzt.