Auf dem Schützenfest in Kleinaga bei Gera hat es in der Nacht zum Sonntag eine Schlägerei gegeben. Nach Polizeiangaben hatten sich in einen Streit immer mehr Anwesende eingemischt. Schließlich hätten 30 Menschen aufeinander eingeschlagen. Dabei seien auch Biergläser und Bierbänke geflogen.