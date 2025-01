An den zwölf weiterführenden Staatlichen Schulen in Gera werden ab diesem Jahr Hygieneprodukte für Mädchen kostenfrei bereitgestellt. Zuvor wurde im Zuge einer Initiative der Stadt Gera an vier Schulen erfolgreich getestet, ob die Schülerinnen sorgsam mit den Gratisprodukten umgehen. Das Projekt wurde von den Schulleitungen, Sozialarbeiterinnen und Schülersprecherinnen der vier Testschulen unterstützt.