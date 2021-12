Der Raum ist verwaist, der Schreibtisch schon leer geräumt. Melanie Gebhardt ist ratlos: Am 30. November hat sie erfahren, dass ihr Vertrag mit dem Verein "Streetwork" als Schulsozialarbeiterin am Rutheneum nicht verlängert wird. Eigentlich lief das Abkommen bis Ende des Jahres, doch der Verein hat seine Mitarbeiterin schon ab dem 1. Dezember freigestellt. Einen Grund dafür, dass ihr Vertrag nicht verlängert wurde, kennt sie nicht. "Das Geld für die Stelle ist da, und ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen", sagt Melanie Gebhardt. Sie verstehe das alles nicht.

Silva Wallstabe ist die Schulleiterin am Rutheneum. Auch sie hat erst am 30. November erfahren, dass der Verein bald eine neue Mitarbeiterin an das Gymnasium schicken will. Und das auch erst auf Nachfrage, denn es habe nur Gerüchte gegeben. Bei einem Qualitätsgespräch zwischen Schule, Jugendamt und Verein im Sommer wurde die Arbeit von Frau Gebhardt noch gelobt, sie sollte im nächsten Jahr weitermachen, wie die Schulleiterin berichtet.