In Gera ist am Dienstag ein 74 Jahre alter Mann bei einem SEK-Einsatz festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei hatten Nachbarn gemeldet, dass der Mann in seiner Wohnung randaliert. Weil eine Gefahr für weitere Anwohner nicht habe ausgeschlossen werden können, seien Polizei und Rettungswagen angerückt. Als diese eintrafen, sei der Mann mit einem Messer bedrohlich auf sie zugekommen. Die Beamten setzten Reizgas ein, allerdings schloss der 74-Jährige die Wohnungstür wieder.