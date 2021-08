"Nach dem erfolgreichen Test im Stadtteil Lusan ist der autonome Fahrbetrieb im Zentrum quasi ein weiterer Testballon." Das sagte Jürgen Müller MDR THÜRINGEN. Er ist Physik-Professor von der am Projekt beteiligten Dualen Hochschule Gera-Eisenach. "Montag bis Samstag ist Emma auf Tour", sagt er.

Der Kleinbus macht Halt an fünf Stationen. "Da kann man beispielsweise Leute durch die Stadt von Geschäft zu Geschäft fahren, die vielleicht nicht mehr so mobil sind", so Müller.