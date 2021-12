"Es tut ein bisschen gut. Ich habe jetzt das Gefühl, hier versteht mich jemand." - Der Satz sprudelt fast heraus. Stephan Oertel ist spürbar erleichtert. Eine dreiviertel Stunde zuvor war er sich noch unsicher: Würde das etwas bringen, sich hier zu treffen? Aber einen Versuch ist es wert, sagte er sich.

Neben Stephan Oertel haben sich noch fünf Frauen aufgerafft, an diesem Vormittag in die Ehrenamtszentrale in Gera zu kommen. Die Stadt hatte veröffentlicht, dass sie eine Selbsthilfegruppe unterstützen würde - für Menschen, die auch Monate nach einer Corona-Erkrankung noch immer nicht wieder fit sind. Und jetzt ist die Stunde, in der sich diese Selbsthilfegruppe gründet.

Reden über Unangenehmes

Long Covid oder Post Covid - so werden die Langzeitfolgen von Corona-Erkrankungen genannt. Aber beide Begriffe sagen eigentlich nichts über die Leiden der Betroffenen aus. Denen ist es oft unangenehm, darüber zu sprechen. Denn häufig haben sie erlebt, dass ihnen sogar Freunde und Kollegen zu verstehen gaben, es könne doch alles nicht so schlimm sein - sie hätten Corona schließlich hinter sich

Stephan Oertel beim Gründungstreffen der Selbsthilfegruppe in Gera. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Stephan Oertel hat so etwas auch zu hören bekommen. Oertel ist selbständig tätig, mit einem Ingenieurbüro. Und natürlich sagte er sich "ja, ich drücke einfach die Pobacken zusammen, dann wird es schon gehen". Aber da hatte er sich zu viel vorgenommen. Auch neun Monate nach seiner akuten Corona-Erkrankung ist er nicht arbeitsfähig. Oertel erzählt, was ihn quält: Er habe Wortfindungsschwierigkeiten. Er könne sich nur schwer konzentrieren. Er sei froh, wenn er es schafft, mit dem Staubsauger einmal durch die Wohnung zu kommen - ehe er sich wieder hinlegen und ruhen muss.

Behandlungskonzepte noch am Anfang

Carolin Adler bringt es in der Gesprächsrunde auf den Punkt: "Wir fühlen uns selbst manchmal minderwertig." Sie versucht dagegen anzukämpfen. Gerade hat sie ihre zweite Reha hinter sich. Wieder war sie wochenlang in der Klinik am Rennsteig. Dort ist ein erstes Grundgerüst für eine gezielte Behandlung von Long-Covid-Patienten erarbeitet worden. Dr. Evgenya Balabanova, die Chefärztin der Reha-Klinik in Bad Tabarz meint allerdings, Ärzte und Therapeuten müssten dieses Krankheitsbild Long Covid mit den Patienten gemeinsam noch gründlicher erleben und erlernen.

Therapieleiterin Nancy Zaar trainiert Carolin Adlers Laufkondition bei der Reha in Bad Tabarz. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Schon jetzt sei aber klar, dass die Therapien wegen der Ermüdungsphasen viel mehr Zeit brauchen. Und, dass in den meisten Fällen eine Reha nicht ausreicht, um die Leistungsfähigkeit der Betroffenen zu verbessern.

Schwierigkeiten, Hilfe zu bekommen