"Na mal schauen, wie gut das gleich klappt." Josie Hofmann holt die Skatingschuhe aus dem Rucksack - die mit den Rollen dran. Die Kufenschuhe haben erstmal Pause: Gerade war die 26-Jährige zehn Tage lang beim Eistraining in Inzell. "In den ersten drei Jahren nach meinem Wechsel zum Eisschnelllauf habe ich bis zu drei Wochen gebraucht, bis ich wieder das Gefühl hatte für den Asphalt", erzählt Josie. Der Wechsel vom Eis auf den Asphalt braucht ein bisschen Zeit: Josie Hofmann beim Skatetraining, neben ihr liegen ihre Schlittschuhe. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Auch wenn die Bewegung mit Rollen und Kufen für Laien ähnlich aussieht - es brauche ein bisschen Zeit, die richtige Technik wiederzufinden. "Die Schlittschuhe sind deutlich leichter als die Inliner. Man merkt jedes Gramm am Fuß", erklärt die Sportlerin. "Auf dem Eis hat man den Grip, weil man direkt im Eis steht. Auf der Rolle ist das nicht gegeben, da hat man den Asphalt und die Rolle, es ist schwammig, ein bisschen, als ob man wegrutschen würde."

Doch heute klappt der Wechsel vom Eis auf die heimische Rollschnelllaufbahn in Gera. Viel schlimmer sind die heftigen Windböen, die Josie und den anderen Sportlern, darunter ihr australischer Ehemann, auf der langen Geraden ins Gesicht pusten.

Als Sechsjährige begann Josie mit dem regelmäßigen Speedskaten bei der Talenteschmiede RSV Blau-Weiß Gera. Seitdem hat sie national und international so einiges gewonnen: neben dem WM-Titel und -Bronze mit der Staffel allein 45 goldene Medaillen bei Deutschen Meisterschaften und zweimal EM-Gold bei den Aktiven. Dazu kommen unzählige weitere Topplatzierungen bei nationalen und internationalen Meisterschaften. Training auf der Rollschnelllaufbahn in Gera Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Training auf dem Eis für den großen Traum

Nach ihrem Abitur 2016 beschloss Josie trotz internationaler Erfolge, dass Speedskaten allein zu wenig ist. Die Langstreckenspezialistin begann mit dem Training auf dem Eis für ihren Traum - einmal an Olympischen Spielen teilnehmen. "Wenn man Sportler ist, sieht man Olympia, man sieht diese ganze Veranstaltung. Und das ist einfach nochmal so ein bisschen mehr als das, was man im Moment beim Inlinen miterleben kann. Ich möchte mir nicht Vorwürfe machen, dass ich es nicht versucht hätte. Ich bekomme Gänsehaut und möchte das einmal miterleben", erzählt die sympathische Sportlerin.

Den Olympia-Wunsch verstärkt hatte sicherlich die Teilnahme an den World Games 2017 - das größte Event für nichtolympische Sportarten: "Die World Games sind trotzdem nicht DAS Olympia. Da steckt nicht das große Geld drin - aber man bekommt Lust, das Große mitzuerleben."

Im vergangenen Winter bestritt die 26-Jährige neben der ewigen Claudia Pechstein ihre erste komplette Weltcup-Saison auf dem Eis, wurde am Ende 16. im Langstrecken-Weltcup. Josie kennt ihre Baustellen: "Die Leistungsfähigkeit, die ich habe, einfach aufs Eis zu bringen. Innerhalb eines Jahres kann es nicht in die Weltspitze gehen."

Eine Technik neu zu erlernen oder Fehler auszubaden, das brauche sehr viele Wiederholungen, um die Schritte und Bewegungen im Gehirn abzuspeichern. "Wenn man jung ist, lernt man anders. Bei Erwachsenen ist das Hirn nicht mehr ganz so lernbereit, es wird schwieriger, Bewegungen umzusetzen. Bei den Kindern klappt das irgendwie besser", erzählt Josie lachend und bedauert vielleicht ein ganz kleines bisschen, erst so spät aufs Eis gewechselt zu sein. Aber sie schaut optimistisch in die Zukunft: "Sobald man kleine Schritte macht und die auch sieht, geht's voran!" Josie Hofmann im Wettkampf auf der Eisbahn Bildrechte: Privat

Ob Kufen oder Rollen: Josie trainiert zweimal täglich - neben dem Fernstudium im Bereich Präventions- und Gesundheitsmanagement und aktuell einem Praktikum in der Geraer Stadtverwaltung. "Wenn das Training anstrengend war, ist es manchmal schwer, sich zum Lernen zu motivieren. Aber es ist wichtig, nebenbei was zu machen. Man weiß nie, wann es mit dem Sport zu Ende ist - manchmal passiert das schneller als erhofft", sagt die Leistungssportlerin. Von ihrem Sport leben kann die junge Frau nicht. Ein bisschen Geld kommt von der Deutschen Sporthilfe. Doch ohne private Sponsoren wäre Josies Olympia-Traum wohl längst ausgeträumt. "Man weiß nie, wann es mit dem Sport zu Ende ist": Josie im Büro. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Denn das große Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2026 in Italien - mit den Kufen an den Füßen. Dieses Ziel hat sie immer im Hinterkopf, auch beim Training auf Rollen im Sommer. Die Doppelbelastung mit mehreren Saisonhöhepunkten bringt Josies Körper regelmäßig an seine Belastungsgrenzen.

Gerade hat sie bei der Speedskating-Europameisterschaft Einzel-Silber und Bronze mit der Staffel gewonnen. "Der Wechsel von der EM in Frankreich aufs Sommereis in Inzell war hart - körperlich und mental. Ich muss auf meinen Körper und seine Signale achten!"