Die Täter nutzen demnach vermehrt hochexplosive Sprengstoffe , die nicht nur die Geldautomaten beschädigen, sondern auch die Statik von Gebäuden beeinträchtigen können und so Menschenleben in Gefahr bringen. Zudem würden die Geld- oder Überweisungsautomaten in der Nacht nur wenig genutzt.

Die Sparkasse Gera-Greiz betreibt insgesamt 24 Standorte mit Selbstbedienungstechnik. Für 20 Standorte stehe der SB-Bereich nur noch in der Zeit von 5 bis 22 Uhr zur Verfügung. Der Geldautomat im Waldklinikum Gera sei von dieser Regelung nicht betroffen, da dieser bewacht werde. Die SB-Bereiche in der Kaufland-Filiale in Zeulenroda, der Globus-Filiale in Gera-Trebnitz und in den Gera-Arcaden würden sich an den Öffnungszeiten der jeweiligen Märkte orientieren.