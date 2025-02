Bei einem bewaffneten Raubüberfall in einer Spielhalle in Gera ist am Donnerstagabend ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei Maskierte von einer Mitarbeiterin und den vier Gästen die Mobiltelefone verlangt.

Ein 35-jähriger Gast kam der Forderung in der Spielhalle in der Reichsstraße nicht nach, einer der Räuber feuerte daraufhin seine Waffe ab. Bei dem Schuss wurde niemand getroffen. Allerdings verletzten die Täter den 35-Jährigen in der danach folgenden Rangelei schwer.

Während des Handgemenges gelang es zwei der Überfallenen nach draußen zu flüchten und über Passanten die Polizei zu rufen. Die Täter ergriffen anschließend die Flucht, trotz sofortiger Fahndung konnten sie nicht gefasst werden.

Der schwer verletzte 35-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Mitarbeiterin der Spielhalle und die anderen drei Gäste blieben unverletzt.

Zweiter Raubüberfall - Polizei prüft Zusammenhang