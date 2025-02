Die Staatsanwaltschaft Gera ist komplett überlastet. Das geht aus einem Brief des Behördenchefs Steffen Flieger an das Thüringer Justizministerium hervor. Es ist nicht sein erster Hinweis: Der Leitende Oberstaatsanwalt hatte bereits im März 2024 in einem Schreiben an das Ministerium auf die Überlastung der Mitarbeiter hingewiesen.