Stadtpolitik Keine Gäste mehr in Ausschuss-Sitzungen? Geraer Stadträte reagieren empört

In Gera sollen Beratungen in Ausschüssen künftig nicht mehr öffentlich sein. Das teilte die Stadtverwaltung mit und berief sich dabei auf Vorgaben des Landesverwaltungsamtes. Viele Stadträte reagierten empört und sehen Oberbürgermeister Julian Vonarb in der Verantwortung.