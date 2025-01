Christel Hillner hat am Vormittag einen Termin im Servicepunkt für Generationen. Hier können sich die Geraer direkt gegenüber den "Gera Arcaden" über Hilfsangebote der Stadt informieren und auch beim Ausfüllen der richtigen Formulare helfen lassen. Ein Service, den es bereits seit fünf Jahren gibt. Seit Anfang Januar ist Carmen Dobler neu im Team des Servicepunkts: Sie berät in allen Fragen rund um's Ehrenamt. Auch Christel Hillner nutzt die Gelegenheit. "Ich wohne noch nicht so lange in Gera und kenne mich hier noch nicht aus", sagt sie. "Aber ich bin Rentnerin und möchte mich gern ehrenamtlich betätigen."