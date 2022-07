Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora trauert um Rolf Staudte. Staudte war Vorsitzender des Beirates ehemaliger Insassen des sowjetischen Speziallagers. Nach Angaben der Stiftung starb er bereits am 29. Juni im Alter von 95 Jahren. Staudte habe sich viele Jahre lang intensiv für die historische Aufklärung und gegen NS-Verharmlosung eingesetzt, so die Stiftung.

Im August 1945 verhafteten ihn ein sowjetischer Offizier und ein deutscher Polizist in Gera. Während der Verhöre wurde er als vermeintlicher "Werwolf" beschuldigt. Als einer der ersten Häftlinge des sowjetischen Speziallagers Nr. 2 kam Rolf Staudte am 17. September 1945 in Buchenwald an.