Nach einer Kontrolle durch das Ordnungsamt ist das Strandbad in Gera-Aga am Donnerstag vorerst geschlossen worden. Wie die Stadtverwaltung am Nachmittag bestätigte, musste das Bad umgehend nach der Kontrolle am Vormittag schließen.

Welche Mängel bei der Inspektion festgestellt worden sind, konnte eine Stadtsprecherin noch nicht sagen. Einzelheiten will die Stadt am Freitag bekannt geben. Noch ist unklar, wie lange das Strandbad geschlossen bleibt.

