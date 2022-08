Die Schließung des Strandbads Aga in Gera ist rechtmäßig. Das teilte die Geraer Stadtverwaltung am Montag mit und beruft sich dabei auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Gera. Das Gericht entschied demnach in einem Eilverfahren über den Antrag des Betreibers. Dieser hatte dagegen geklagt, dass der Badebetrieb durch das Ordnungsamt untersagt worden war.