Immer mehr Kommunen sparen wegen der steigenden Energiepreise bei den Stromkosten. Bereits am Montag hatte die Stadt Jena begonnen, das Licht an öffentlichen Gebäuden in der Nacht auszuschalten. Nach Angaben der Stadt können so im Jahr etwa 30.000 Kilowattstunden Strom eingespart werden. Weimar hatte bereits im Juni die Nutzungszeiten der Straßenbeleuchtung verkürzt. Die Laternen werden am Abend 30 Minuten später ein- und am Morgen 30 Minuten früher ausgeschaltet. Damit will die Stadt pro Jahr 70.000 bis 100.000 Kilowattstunden Strom sparen.