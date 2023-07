Regionale Lebensmittelhersteller kämpfen mit unberechenbaren, hohen Strompreisen. So lehnt das Ostthüringer Nahrungsmittelwerk (Othüna) in Gera bereits zusätzliche Aufträge für seine klassischen Margarine-Würfel ab. Geschäftsführer Thomas Schulz sagte MDR THÜRINGEN am Montag, es gebe verstärkt Margarine-Nachfrage aus dem Ausland, jedoch wäre die Produktion angesichts der Strompreisbremse unrentabel. Das Unternehmen verbraucht etwa 650.000 Kilowattstunden im Jahr.