Stärkster Mann Deutschlands in Gera ermittelt

Dennis Kohlruss aus dem badischen Rastatt bleibt der offiziell stärkste Mann in Deutschland. Der 34-Jährige verteidigte am Wochenende seinen im Vorjahr geholten Titel im nationalen "Strongman"-Wettbewerb in Gera, wie die Organisatoren mitteilten.

Veranstalter des "Strongman"-Wettbewerbs ist die German Federation of Strength Athletes (GFSA). Der Sport der starken Männer wird den Angaben zufolge in Deutschland in drei Ligen - von Amateuren bis zu Profis - betrieben. Die Titelkämpfe in Gera waren die der Professionals.