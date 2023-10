Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Gera Theater und Gaming: Welcome to Mytopia

31. Oktober 2023, 20:52 Uhr

Das Theater Altenburg Gera schaut in die Zukunft - und das gleich mehrfach. Mit dem Theaterprojekt "Mytopia" führt es die Zuschauer in eine dystopische Welt, in ein Gera von 2121. Zum anderen können die Zuschauer das Stück per App selbst mitgestalten. Ein gelungenes Experiment. Zum Reformationstag wurde in der Marienkirche Gera gespielt.