Auch die Pfleger mussten sich an viele neue Abläufe gewöhnen. Drei Löwen sind eben noch einmal etwas anderes als zwei. Derzeit müssen sie vor allem darauf achten, dass die drei immer in verschiedenen Gehegen sind. Trotzdem haben sie Bahati alle ins Herz geschlossen.

"Wenn man sich einen Löwen backen könnte, dann wäre er wie Bahati", schwärmt Tierpflegerin Lily Selig. Bahati ist ein sehr entspannter Löwe. Vor allem ist er aber auch neugierig. Er beobachtet nicht nur ständig, was die Löwendamen Mali und Sari machen, sondern hat auch seine Pfleger immer im Blick. "Er ist auch zu uns Pflegern recht aufgeschlossen. Wenn wir im angrenzenden Gehege sauber machen, guckt er uns zu und schaut, was wir machen", sagt die Tierpflegerin. Es ist auch für sie super zu sehen, wie sich Bahati hier in den vergangenen Wochen entwickelt hat.