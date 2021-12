Waldzoo Gera Aus Afrika nach Ostthüringen: Neuer Tierpark-Chef zieht Zwischenbilanz

Im August kam Florian Weise aus Afrika an die Weiße Elster. Seitdem leitet er den größten Tierpark in Ostthüringen, den Waldzoo in Gera. Gemeinsam mit seinem Team freut er sich über einen neuen Besucherrekord in diesem Jahr. Und die Gäste sollen wiederkommen. Deshalb will Weise den Tierpark noch attraktiver machen.