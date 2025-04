Bei einem Unfall auf der B2 in der Nähe von Gera ist am frühen Dienstagmorgen ein 64-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Laut Angaben der Polizei war der Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Am Abzweig Dorna prallte er frontal mit einem Lkw zusammen. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.