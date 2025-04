Bei einem Unfall auf der B2 in der Nähe von Gera ist am frühen Dienstagmorgen ein 64-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Laut Angaben der Polizei war der Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Am Abzweig Gera-Dorna prallte er frontal mit einem Lkw zusammen. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.