Justiz Prozessbeginn in Gera: 41-Jähriger soll Frau erwürgt haben

Der Angeklagte soll eine Bekannte in deren Wohnung in Greiz nach einem Streit erwürgt haben. Diese war zuvor mit einem Hammer auf den 41-Jährigen losgegangen. Nun hat in Gera der Prozess gegen ihn begonnen.