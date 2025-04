Zum Prozessauftakt wurde 30 Minuten lang die Anklageschrift verlesen. Neben der Brandstiftung werden dem Angeklagten mehr als 30 weitere Straftaten vorgeworfen. So soll er mehrere Diebstähle begangen haben. Außerdem muss er sich wegen Körperverletzung und mehrerer exhibitionistischer Handlungen und Beleidigungen verantworten. Zudem soll er mit einem Feuerzeug die Matratze in seiner Zelle in der Untersuchungshaft angezündet haben. Seitdem befindet er sich in einer psychiatrischen Klinik.