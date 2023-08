Das UCI hatte nach 23 Jahren Betrieb in der Corona-Zeit schließen müssen und danach nicht wieder geöffnet. Als Grund wurden zunächst wetterbedingte Schäden am Dach angegeben, bevor firmenintern entschieden wurde, den Standort Gera dauerhaft zu schließen. Viele Kinofans fahren nun nach Jena oder Leipzig oder nutzen die kleineren Kinos in Altenburg, Greiz, Schleiz oder Hermsdorf. In Gera gibt es mit dem Metropol noch ein kleines Programm-Kino.