Ron Sturm hat 25 Jahre als Anästhesist gearbeitet, seit 1994 ist er als Notarzt unterwegs, in mehreren Bundesländern. Jetzt arbeitet er in Gera, ist außerdem Ärztlicher Leiter Rettungsdienst beim Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen. Der Mediziner spricht von einem negativen Trend. "Das fängt an bei verbalen Übergriffen, man wird angespuckt, körperliche Angriffe sind zum Glück noch sehr selten." Einen großen Unterschied beobachtet er zwischen Stadt und Land: "Auf dem Dorf gibt es so etwas extrem selten".