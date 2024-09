Bei einem Verkehrsunfall auf der A4 bei Gera sind am Dienstag drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Transporterfahrer am Vormittag in Richtung Dresden unterwegs. Zwischen Gera-Leumnitz und Ronneburg kam sein Fahrzeug von der Straße ab und überschlug sich mehrfach.