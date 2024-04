An der Heinrichsbrücke in Gera ist am frühen Donnerstagnachmittag ein Rettungswagen im Einsatz mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurden laut Landeseinsatzzentrale vier Menschen verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Krankenwagen war mit Blaulicht und Sirene langsam auf eine Kreuzung gefahren, weil die Ampel auf Rot stand. Dabei stieß er mit einem Auto zusammen, das aus anderer Richtung auf die Kreuzung fuhr und Grün hatte.