Ein 26-jähriger Mann ist am Montag vom Amtsgericht Gera wegen fahrlässiger Tötung zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Er muss außerdem 3.000 Euro an die Verkehrswacht entrichten. Das Gericht folgte mit dem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft. Der 26-Jährige soll beim absichtlichen Schleudern mit seinem Auto einen Unfall verursacht haben , bei dem ein vierjähriges Mädchen ums Leben kam.

Der Angeklagte hatte vor Gericht die Vorwürfe gegen ihn ein eingeräumt. Er war am 3. Januar dieses Jahres mit Freunden auf einem verschneiten Feld in Gera-Langenberg unterwegs gewesen und dort mit dem Auto in waghalsigen Fahrmanövern um die Gruppe herumgefahren. Dabei soll er das Ausbrechen der Hinterachse - das sogenannte Driften - absichtlich herbeigeführt haben.