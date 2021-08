Nach einem brutalen Messerangriff vor anderthalb Jahren auf offener Straße in Gera hat der Bundesgerichtshof (BGH) die fünfjährige Jugendstrafe für einen der drei Angeklagten aufgehoben. Die Entscheidung fiel bereits am 11. Mai. Das Landgericht Gera hatte den 15-jährigen Syrer im Juli vergangenen Jahres wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit schwerer und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Dagegen war er in Revision gegangen.