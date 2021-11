In Gera ist ein Jäger wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass der 34-Jährige bei einer Erntejagd in Großsaara 2018 einen Schuss abgegeben und ein damals sechsjähriges Mädchen in einer Gartenanlage getroffen hatte. Das Mädchen sei dadurch schwer verletzt worden, die Kugel habe Arm und Hüfte durchschlagen.

Schüsse auf Gartenanlage: Tathergang nicht vollständig geklärt

Der Mann habe nicht sichergestellt, dass die Kugel in eine Richtung fliegt, in der niemand verletzt wird. Wie es dazu kam, dass er von seinem Standort in einem Feld verbotenerweise in Richtung der Gartenanlage geschossen habe, könne nicht nachvollzogen werden. Gutachtern zufolge sei es aber möglich gewesen, dass der Jäger von seinem Standort aus das Mädchen getroffen habe.