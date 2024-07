Die nicht angeordnete Untersuchungshaft eines mutmaßlichen Vergewaltigers in Gera muss jetzt das Thüringer Oberlandesgericht in Jena prüfen. Die Staatsanwaltschaft Gera hat nach eigenen Angaben die entsprechenden Unterlagen an den zuständigen Strafsenat übersandt. Anlass ist ihre Beschwerde gegen den Beschluss des Landgerichtes Gera, einen Tatverdächtigen nicht in Untersuchungshaft zu nehmen.