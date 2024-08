Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung zweier Austauschschülerinnen aus Tschechien in Gera hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen gefasst.

Der Mann wurde den Angaben nach am 1. August bei einer Grenzkontrolle in Baden-Württemberg festgenommen. Seitdem befindet sich der 22-Jährige in Untersuchungshaft.