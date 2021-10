Unbekannte haben in den vergangenen Tagen die Türschlösser mehrerer Gebäude mit Klebstoff zugeklebt. Wie die Polizei mitteilte, sind das Rathaus in Gera und zwei Wahlkreisbüros in der Heinrichstraße sowie das Landratsamt und die Stadtverwaltung Greiz betroffen. Außerdem wurden auf diese Art auch die Gemeindeverwaltungen in Wünschendorf und Seelingstädt und die Rathäuser in Weida und Berga attackiert.

Rathaus in Gera: Unbekannte haben Attacken auf mehrere öffentliche Gebäude verübt. Bildrechte: imago/blickwinkel