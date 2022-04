Im Geraer Ortsteil Untermhaus startet am Freitag nach zweijähriger, coronabedingter Pause wieder ein Hofwiesenparkfest. Wie Organisator Steffen Kühn MDR THÜRINGEN sagte, gibt es bis Sonntag zahlreiche Angebote, darunter eine Lichternacht, Tanz- und Musikshows sowie Spiel- und Sportaktivitäten.

Anlässlich des 15. Jubiläums der Bundesgartenschau Gera-Ronneburg ist zudem eine Sonnenblumen-Pflanzaktion geplant. Dabei sollen 780 Sonnenblumen in die Erde kommen, eine für jede vergangene Woche seit der Buga 2007. Am Stand der Gera Information würden Blumentöpfe mit Samen und Substrat verteilt, so Kühn.