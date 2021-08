Die Thüringer Linke hat beim Friedensfest in Gera ihren Bundestagswahlkampf eröffnet. Neben der Parteivorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow warb Gregor Gysi um Wählerstimmen.

Frieden, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz waren am Freitag die Kern-Botschaften des prominenten Wahlkampfduos in Gera. Hennig-Wellsow, von 2013 bis 2021 Thüringer Landesvorsitzende, forderte dazu auf, für eine Regierung zu sorgen, in der keine CDU/CSU sitzt. Überall dort, wo die Linke Regierungsverantwortung hat, seien Tarifbindung oder beitragsfreie Kindergartenjahre umgesetzt, warb sie für die Politik ihrer Partei.