Die Feuerwehr Gera ist am Donnerstagabend drei Mal zu Waldbränden ausgerückt. Wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr sagte, brannte jedes Mal nur eine relativ kleine Fläche des Geraer Stadtwaldes .

Ausgebrochen waren die Feuer in Höhe der Gaststätte Kuckucksdiele, später in der Nähe des Ortsteils Ernsee und dann an der Martinshöhe. Alle Brandorte waren für die Feuerwehren nicht leicht zu erreichen. Möglicherweise wurde das Feuer gelegt, hieß es.