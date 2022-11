Lena Steinbrecher ist seit September neu im Waldklinikum und betreut Patienten auf der psychiatrischen Station. Die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin fühlt sich wohl im Team und von Anfang an willkommen. "Der Daniel hat mich gleich an die Hand genommen und mich gut eingearbeitet", sagt sie.

Daniel: das ist Daniel Pfeifer, der selbst noch gar nicht so lange im Klinikum arbeitet. Er war viele Jahre lang in der Urologie eines anderen Krankenhauses beschäftigt und wechselte dann an seinen Wohnsitz nach Gera. Am Waldklinikum reizte ihn die Arbeit in der Psychiatrie. Jetzt betreut er hier Patientinnen und Patienten und ist gleichzeitig Ansprechpartner für neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wie Lena Steinbrecher. Als "Wegbegleiter" sorgt er für einen guten Start bei den Neuen.