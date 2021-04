Nach vier Jahren Bauvorbereitung erfolgte in dieser Woche offiziell der Baustart für den ersten Bauabschnitt des neuen Weidencarré. Geplant sind vier moderne Gebäude in der Weidenstraße am Heeresberg in Gera-Lusan, angeordnet um einen parkähnlichen Innenhof mit Spielplatz und Fahrradboxen. Das Bauprojekt ist explizit generationsübergreifend ausgewiesen. Darum spielt die Barrierefreiheit eine große Rolle. Wie WBG-Vorstand Uwe Klinger sagt, soll die Anlage "vom Parkplatz bis zur Dusche" auch für Menschen zugänglich sein, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind.