Der Märchenmarkt findet vom 28. November bis zum 23. Dezember 2024 in Geras Innenstadt statt. Lebensgroße und handgefertigte Märchenfiguren aus den Märchen der Gebrüder Grimm stehen zusammen mit Lichtinstallationen und Dekorationen im Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes.

An den Ständen werden Thüringer Spezialitäten, Weihnachtsdekorationen und Glühwein angeboten. Der Weihnachtsmarkt war in den vergangenen Jahren zu einem der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands gekürt worden.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am 28. November mit einem Glockenspiel vom Rathausturm und einer anschließenden offiziellen Ansprache durch die Verantwortlichen und ab 17:10 Uhr mit einer Licht-Laser-Show zum Märchen "Hans im Glück" in Gera am Rathaus. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung danach durch weihnachtliche Bläsermusik vom Rathausturm.