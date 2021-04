Tiere Drei weiße Löwen im Waldzoo Gera eingezogen

Mufassa, Mali und Sari sind im November 2019 im Magdeburger Zoo zur Welt gekommen. Am Montag sind sie in den Waldzoo Gera umgezogen. Die drei Raubtiere müssen sich nun in ihrem Thüringer Zuhause einleben.