Verdächtiger Brief Weißes Pulver im Finanzamt Gera: Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr

Hauptinhalt

Wegen eines Briefs mit weißem Pulver sind am Montag Polizei und Feuerwehr am Finanzamt Gera im Einsatz gewesen. Eine Dekontaminierungsstrecke wurde aufgebaut. Das Pulver soll nun in einem Speziallabor untersucht werden.