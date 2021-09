Mehr als 30 Jahre nach dem Ende des Uran-Erz-Bergbaus in Thüringen und Sachsen soll die Wismut-Geschichte aufgearbeitet werden. Dazu haben der Bund und die beiden früheren Uran-Abbauländer am Freitag in Gera ein Verwaltungsabkommen unterzeichnet. Bereits im Jahr 2017 hatten sie sich darauf verständigt, das Erbe des Bergbauunternehmens für die Nachwelt zu bewahren.