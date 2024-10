Am 1. September war die Arbeitspflicht als Pilotprojekt im Bauhof der Stadt Greiz gestartet. Nun wurden acht weitere Träger für Arbeitsmaßnahmen gefunden, so dass noch Asylbewerber vermittelt werden können. Sie erhalten pro Stunde 80 Cent zusätzlich zu ihrem monatlich zur Verfügung gestellten Regelsatz. Würde die Arbeit abgelehnt, könne der Landkreis Sanktionen erheben, so Schäfer. Eine Arbeitspflicht für Asylbewerber gibt es bereits unter anderem im Saale-Orla-Kreis.