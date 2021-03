Nach Angaben des Bürgermeisters Peter Beyer müsste eine fünfstellige Summe in die Hand genommen werden, um den Bauschutt zu beräumen. Der künftige Eigentümer könne mit Fördermitteln für den Abriss rechnen. Nur so könne ein neuer Eigentümer gefunden werden, sagte der Bürgermeister. In den nächsten Wochen soll dazu in der Stadtverwaltung beraten werden.